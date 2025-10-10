На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший офицер ВСУ заявил, что Украина имела право на подрыв «Северных потоков»

Экс-офицер ССО ВСУ Червинский: Украина имела право на подрыв «Северных потоков»
РИА Новости

Украина имела право на подрыв газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2». Об этом заявил бывший офицер Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский в интервью NV.ua.

«Если это сделали украинцы, то они имели право на подрыв. Если бы это сделали поляки, или румыны, или американцы, тогда это участие в чужом конфликте», — сказал он.

Червинский находится под домашним арестом. Как сообщает издание Der Spiegel, его подозревают в координации подрыва газопроводов.

Бывший офицер ВСУ также раскритиковал расследование властей Германии и добавил, что Берлин якобы не имел права начинать следствие по факту инцидента. Он утверждает, что «Северные потоки» были законной военной целью украинской армии.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Он был задержан в Римини во время отдыха с семьей и помещен в тюрьму Болоньи по общеевропейскому ордеру.

Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а Владимир Путин называл версию об украинском следе чушью. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее фильм о карьере журналиста Херша собрал овации на Нью-Йоркском кинофестивале.

