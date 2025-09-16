Стали известны условия содержания подозреваемого в подрыве СП при выдаче в ФРГ

Кузнецов при выдаче в Германию будет в тюрьме с режимом закрытого содержания

Фигурант дела о подрыве газопроводов «Северный поток», украинец Сергей Кузнецов в случае окончательной выдачи в Германию будет находиться в тюрьме с режимом «закрытого содержания», но не в изоляции. Об этом говорится в распоряжении суда Болоньи об экстрадиции, поступившем в РИА Новости.

«Кузнецов не будет помещен в «изоляцию», а лишь подвергнут закрытому режиму и возражения защиты неуместны», – отмечается в документе.

В генпрокуратуре ФРГ пояснили, что Кузнецов будет находиться в пространстве с личной площадью 3,7 квадратных метра, что превышает установленную норму в три квадратных метра.

«Критерий наличия индивидуального пространства относится именно к «закрытому режиму», то есть к такому тюремному режиму, при котором заключенный проводит большую часть дня в своей камере», — указывается в документе.

Суд Болоньи отверг все возражения защиты Кузнецова, в том числе его иммунитет как военнослужащего.

49-летнего Кузнецова задержали 21 августа в итальянской провинции Римини по запросу прокуратуры ФРГ. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд в Болонье подтвердил его арест и назначил следующее заседание на 3 сентября. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Кузнецова подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии установили личности всех участников подрыва «Северных потоков».