Суд принял решение об экстрадиции обвиняемого в подрыве «Северных потоков» украинца

Суд в Италии постановил выдать Германии украинца по делу о «Северных потоках»

Апелляционный суд Болоньи постановил выдать Германии гражданина Украины Сергея Кузнецова, который обвиняется в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом сообщил его адвокат Никола Канестрини, передает ТАСС.

«Защита бывшего украинского офицера Сергея Кузнецова сообщает, что сегодня Апелляционный суд Болоньи принял решение о его передаче Германии во исполнение европейского ордера на арест, выданного Федеральным кассационным судом Германии», — сказал юрист.

Канестрини добавил, что защита украинца планирует обратиться в Кассационный суд для оспаривания решения.

Кузнецов был задержан в августе в Италии. Его подозревают в причастности к подрывам «Северных потоков». Итальянский суд оставил его под стражей, а сам задержанный отрицает свою вину и отказался добровольно вылетать в Германию. Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева, которого также подозревают в подрыве «Северных потоков». Подробнее ― в материале «Газеты.Ru».

