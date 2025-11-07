Украинские СМИ сообщили об очередных взрывах на юго-востоке страны в Павлограде

Жители украинского города Павлоград в Днепропетровской области вновь слышат взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

По данным канала, в настоящее время власти объявили воздушную тревогу в ряде районов региона.

До этого бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что электроподстанция крупного угледобывающего предприятия «Павлоградуголь» была разрушена после нескольких взрывов в юго-восточном городе Украины.

По его словам, более 500 шахтеров не могут подняться на поверхность.

Накануне сообщалось, что Павлоград и ряд других населенных пунктов в Днепропетровской области оказались полностью обесточены. Отключение электроэнергии произошло на фоне сообщений украинских СМИ о взрыве в Павлограде.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские военнослужащие нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые обеспечивали деятельность ВСУ.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заговорили о поражении Украины.