Несколько населенных пунктов Украины остались без электричества

Павлоград и часть Днепропетровской области остались без электричества

Город Павлоград и ряд населенных пунктов в Днепропетровской области Украины полностью обесточены. Об этом сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко в своем Telegram-канале.

Отключение электроэнергии произошло на фоне сообщений украинских СМИ о взрыве в Павлограде, поступивших ранее в четверг.

«Город и некоторые населенные пункты Синельниковской общины остались без электроснабжения», — констатировал Гайваненко.

Днем 6 ноября украинское издание «Общественное. Новости» сообщило, что в Днепропетровской области повреждена инфраструктура.

Журналисты сообщили, что в течение дня временно не будут курсировать несколько пригородных поездов в направлении Днепропетровск — Каменское и обратно. Помимо этого, будет ограничено движение других подвижных составов.

Гайваненко предупредил, что в городе Каменское было повреждено транспортное предприятие и задета линия электропередачи.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые обеспечивали деятельность ВСУ.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заговорили о поражении Украины.