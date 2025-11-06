На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ВС России нанесли удары по инфраструктуре ВСУ

ВС России нанесли удары по энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ
true
true
true
close
Serhii Nuzhnenko/Reuters

Российские военные нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые обеспечивали деятельность украинской армии. Об этом сообщило министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, операция была проведена с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, а также ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

Кроме того, уточнили в Минобороны, атаки были проведены по местам хранения и подготовки к запуску украинских беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого были нанесены удары по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины и иностранных наемников в 149 районах.

Помимо этого, средства противовоздушной обороны сбили две авиационные бомбы и 261 беспилотник ВСУ.

Также в Минобороны РФ сообщили, что российские подразделения группировки «Центр» в ходе боевых действий отразили 13 атак украинских формирований с целью деблокирования окруженных бойцов ВСУ в Красноармейске. Еще в ходе операции российскими военнослужащими были сорваны три попытки боевиков 425-го штурмового полка ВСУ вырваться из кольца окружения.

Ранее сообщалось, что более 70 беспилотников сбили за ночь в России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами