Электроподстанция крупного угледобывающего предприятия «Павлоградуголь» разрушена после нескольких взрывов в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Разнесли подстанцию «Павлоградугля», — написал чиновник.

По его словам, более 500 шахтеров не могут подняться на поверхность.

Накануне сообщалось, что город Павлоград и ряд населенных пунктов в Днепропетровской области оказались полностью обесточены. Отключение электроэнергии произошло на фоне сообщений украинских СМИ о взрыве в Павлограде.

5 ноября стало известно, что группа бойцов 23-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в Днепропетровской области. По словам украинских военных, их бросили на первую линию обороны без какой-либо подготовки, вооружения, связи и снабжения.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заговорили о поражении Украины.