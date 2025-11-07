На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Нанесен удар по Павлограду в Днепропетровской области Украины

Экс-депутат Рады Мосийчук: в Павлограде уничтожили электроподстанцию
true
true
true
close
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Электроподстанция крупного угледобывающего предприятия «Павлоградуголь» разрушена после нескольких взрывов в городе Павлоград в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале.

«Разнесли подстанцию «Павлоградугля», — написал чиновник.

По его словам, более 500 шахтеров не могут подняться на поверхность.

Накануне сообщалось, что город Павлоград и ряд населенных пунктов в Днепропетровской области оказались полностью обесточены. Отключение электроэнергии произошло на фоне сообщений украинских СМИ о взрыве в Павлограде.

5 ноября стало известно, что группа бойцов 23-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен в Днепропетровской области. По словам украинских военных, их бросили на первую линию обороны без какой-либо подготовки, вооружения, связи и снабжения.

Ранее в администрации президента США Дональда Трампа заговорили о поражении Украины.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами