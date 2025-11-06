В администрации Трампа заговорили о поражении Украины

Некоторые представители администрации президента США Дональда Трампа говорят о поражении Украины. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Некоторые в администрации Трампа говорят, что Украина проигрывает войну, чтобы оправдать прекращение поддержки со стороны США», — говорится в сообщении издания.

При этом, как отмечается в материале, Россия также якобы вынуждена «делать неудобный выбор в отношении того, какие военные и энергетические объекты защищать» от ударов украинских беспилотников.

На этом фоне WSJ пишет, что Украина наращивает собственное производство дальнобойных беспилотников и ракет.

До этого британский эксперт Александр Меркурис признал, что ситуация на поле боя для ВСУ становится все более отчаянной. Он обратил внимание на истощение в рядах ВСУ, высокие потери украинской армии и, как следствие, деморализацию Вооруженных сил Украины.

Ранее военблогер Подоляка заявил о панике в рядах ВСУ, какой не было с 2022 года.