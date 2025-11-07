Очевидец рассказал о моменте падения вертолета в Дагестане

Очевидец крушения вертолета в Дагестане рассказал, что борт хотел сесть на пирс

Вертолет Ка-226, упавший на дом в районе дагестанского поселка Ачи-Су, зацепил крылом пирс. Об этом рассказал очевидец Асадулла Алиев в беседе с РЕН ТВ.

«Вертолет летал над берегом, хотел сесть на пирс и зацепил его задним крылом, после этого поднялся в воздух и начал кружить. Когда он упал, я издалека услышал хлопок и взрыв», — сказал он.

Днем 7 ноября министр здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в Карабудахкентском районе Дагестана потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, не выжили, еще трое находятся в тяжелом состоянии. По его словам, чрезвычайное происшествие с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-су. Всего на борту находилось семь человек.

В оперативных службах региона рассказали, что одной из основных версий происшествия рассматривается техническая неисправность. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

До этого сообщалось, что крушение вертолета случилось из-за возгорания двигателя, произошедшего во время полета.

