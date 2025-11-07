Названа возможная причина крушения частного вертолета в Дагестане

Техническая неисправность рассматривается в качестве одной из основных версий крушения частного вертолета Ка-226 в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

По данным собеседника агентства, помимо технической неполадки будут рассмотрены и другие возможные причины происшествия. Вертолет принадлежал АО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод».

Специалисты изучают все возможные факторы, которые могли привести к падению воздушного судна.

Днем 7 ноября министр здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в Карабудахкентском районе Дагестана потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, не выжили, еще трое находятся в тяжелом состоянии. По его словам, чрезвычайное происшествие с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-су. Всего на борту находилось семь человек.

