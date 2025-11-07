Четыре человека погибли при падении вертолета в Дагестане

Глазов: при падении вертолета в Дагестане погибли четыре человека

В Карабудахкентском районе Дагестана потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС министр здравоохранения республики Ярослав Глазов.

По его словам, чрезвычайное происшествие с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-су. Всего на борту находилось семь человек.

«Состояние одного крайне тяжелое, двое в тяжелом состоянии», — сообщил собеседник агентства.

Уточняется, что сейчас на месте происшествия работают три бригады скорой помощи. Детали случившегося выясняются.

По неподтвержденным данным Telegram-канала Baza, Ка‑226 рухнул на базу отдыха в районе города Избербаш.

В свою очередь Telegram-канал «Блог Дагестана» опубликовал видео, снятое в районе крушения вертолета в Дагестане. На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся в небо.

