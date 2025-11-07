У разбившегося в Дагестане вертолета перед крушением загорелся двигатель

Вертолет Ка-226 потерпел крушение в Республике Дагестан из-за возгорания двигателя, произошедшего во время полета. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«В качестве основной причины катастрофы вертолета Ка-226 в Дагестане следствие рассматривает возгорание двигателя в полете», — отметил источник агентства.

Как сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на экстренные службы, на борту воздушного судна находились сотрудники АО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод».

7 ноября в районе населенного пункта Ачи-су в Карабудахкентском районе Дагестана разбился вертолет Ка-226, принадлежавший АО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод». Предварительно, на борту находились семь человек — трое из них получили тяжелые травмы, еще четверых спасти не удалось.

В оперативных службах региона рассказали, что одной из основных версий происшествия рассматривается техническая неисправность. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

