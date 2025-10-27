На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над морем потерпели крушение истребитель и вертолет ВМС США

В Южно-Китайском море потерпели крушение истребитель и вертолет ВМС США
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Вертолет и истребитель американских ВМС потерпели крушение в результате двух инцидентов в Южно-Китайском море. Об этом сообщил Тихоокеанский флот США в соцсети Х.

«В 14:45 по местному времени вертолет MH-60R Sea Hawk ВМС США потерпел крушение в водах Южно-Китайского моря во время выполнения плановых операций с борта авианосца USS Nimitz», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что через полчаса истребитель F/A-18F Super Hornet потерпел крушение. В обоих случаях экипаж успел катапультироваться, обошлось без пострадавших.

7 октября медицинский вертолет потерпел крушение в Калифорнии — машина упала на шоссе в американском городе Сакраменто.

В конце сентября в штате Техас упал двухмоторный самолет Cessna 340, два человека не выжили. Когда самолет 1972 года выпуска вылетел в сторону города Лаббок, у него возникла техническая неисправность. Пилот попытался развернуться и совершить посадку, однако Cessna 340 не долетел до взлетно-посадочной полосы. После падения самолет загорелся.

Ранее в Красноярском крае завершили следственные действия на месте крушения Ан-2.

