В США потерпел крушение грузовой самолет

Грузовой самолет компании UPS разбился в США при взлете
Shutterstock

Грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании UPS потерпел крушение возле Международного аэропорта Луисвилла в штате Кентукки. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на официальные данные.

Полицейское управление Луисвилла подтвердило факт авиапроисшествия и сообщило о наличии пострадавших в результате инцидента. Подробности обстоятельств крушения и состояние пострадавших уточняются.

В конце октября сообщалось, что военный самолет ВВС США модели OA-1K Skyraider II потерпел крушение в штате Оклахома. На борту воздушного судна находились два члена экипажа — военнослужащий ВВС США и гражданский подрядчик. Самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

14 октября в американском городе Дартмут (штат Массачусетс) произошла авиакатастрофа — самолет упал на шоссе и загорелся. Самолет Socata TBM-700 в условиях сильного ветра и дождя пытался приземлиться в региональном аэропорту Нью-Бедфорд. При этом пилот не передал воздушной гавани информацию о маршруте рейса и количестве пассажиров, находившихся на борту.

Ранее самолет потерпел крушение в Техасе рядом с аэропортом.

