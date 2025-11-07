На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело о нарушении правил безопасности завели после крушения вертолета в Дагестане

СК РФ завел уголовное дело по факту крушения вертолета в Дагестане
Максим Блинов/РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело в связи с крушением вертолета Ка-226 в Республике Дагестан. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что дело было заведено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель нескольких человек.

Туристический вертолет Ка-226 потерпел крушение в районе населенного пункта Ачи-су в Карабудахкентском районе Дагестана днем 7 ноября. Предварительно, на борту находились семь человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, еще четверо погибли.

Как сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, в качестве одной из основных версий происшествия рассматривается техническая неисправность. При этом источник агентства подчеркнул, что специалисты рассмотрят и другие возможные причины произошедшего.

Вертолет принадлежал АО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод». В настоящее время сотрудники профильных служб изучают все возможные факторы, которые могли привести к крушению воздушного судна.

Ранее в американском штате Кентукки сняли на видео крушение грузового самолета.

