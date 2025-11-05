Россиянин выкурил айкос в буддийском храме и лишился права посещать Таиланд

Туристу из России закроют въезд в Таиланд из-за нарушения правил посещения буддийского храма. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина по имени Михаил приехал в храм вместе с другими путешественниками на экскурсию. В какой-то момент он отошел покурить айкос, но вскоре его заметили сотрудники правоохранительных органов.

«Из-за незнания английского языка и стресса турист не сразу понял, за что его задержали», – сообщается в публикации.

В рамках закона за хранение, продажу и использование подобных устройств могут осудить на срок до десяти лет. Также санкции статьи предусматривают штраф до одного миллиона бат (около 2,5 миллионов рублей).

Михаилу запретят въезд в страну на 99 лет. Помимо этого, ему грозит соответствующий штраф.

До этого в Стамбуле задержали пару из России. Молодые люди делали фото на территории мечети, после чего поцеловались. В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье об оскорблении религиозных ценностей. После дачи показаний обоих туристов отпустили.

Ранее треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после действий непристойного характера с участием проститутки и пожилых людей.