На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянин выкурил айкос в буддийском храме и лишился права посещать Таиланд

Mash: гражданина РФ не пустят в Таиланд из-за курения айкоса
true
true
true
close
Gamjai/Shutterstock/FOTODOM

Туристу из России закроют въезд в Таиланд из-за нарушения правил посещения буддийского храма. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, мужчина по имени Михаил приехал в храм вместе с другими путешественниками на экскурсию. В какой-то момент он отошел покурить айкос, но вскоре его заметили сотрудники правоохранительных органов.

«Из-за незнания английского языка и стресса турист не сразу понял, за что его задержали», – сообщается в публикации.

В рамках закона за хранение, продажу и использование подобных устройств могут осудить на срок до десяти лет. Также санкции статьи предусматривают штраф до одного миллиона бат (около 2,5 миллионов рублей).

Михаилу запретят въезд в страну на 99 лет. Помимо этого, ему грозит соответствующий штраф.

До этого в Стамбуле задержали пару из России. Молодые люди делали фото на территории мечети, после чего поцеловались. В отношении супругов возбудили уголовное дело по статье об оскорблении религиозных ценностей. После дачи показаний обоих туристов отпустили.

Ранее треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после действий непристойного характера с участием проститутки и пожилых людей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами