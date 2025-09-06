На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции отпустили задержанных из-за поцелуя в мечети россиян

Генконсульство: поцеловавшихся в мечети Стамбула россиян отпустили на свободу
Shchipkova Elena/Shutterstock/FOTODOM

Граждане России были задержаны в Стамбуле в конце августа из-за поцелуя в самой большой турецкой мечети Чамлыджа в районе Ускюдар, их освободили. Об этом сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ.

Отмечается, что инцидент произошел 26 августа. По данным агентства IHA, опубликовавшего видеоролик с инцидентом, молодой человек и его девушка делали фотографии в мечети, а потом поцеловались. На допросе мужчина принес извинения и заявил, что не знал о запрете на подобные действия в мусульманском храме, утверждает агентство. Турецкие СМИ пишут, что в отношении россиян было возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей. Им могло грозить до года тюремного заключения.

В генконсульстве России подтвердили факт задержания. Россиян отпустили на свободу после дачи показаний. Дипломаты отметили, что молодые люди более не обращались в консульство.

По данным РИА Новости, россияне уже покинули территорию Турцию.

Ранее вандалы осквернили Стену плача в Иерусалиме.

