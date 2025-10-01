На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Треш-блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд после экстремального интима

Блогеру на 99 лет запретили въезд в Таиланд из-за интима с проституткой и пожилыми
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash»

Треш-блогеру из России Георгию Дзугкоеву запретили въезд в Таиланд на 99 лет и оштрафовали на 500 тыс. рублей из-за экстремального интима с проституткой на кузове пикапа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«На данный момент представителя нижнего интернета выпустили под залог и в ближайшее время депортируют с запретом на выезд до 2124 года», — говорится в публикации.

О задержании треш-блогера стало известно 25 сентября. СМИ сообщили, что полиция Таиланда заинтересовалась им после видеоролика с публичным половым актом. На видео, вызвавшем возмущение в соцсетях, молодой мужчина вступает в интимную связь с девушкой в кузове движущегося пикапа на глазах у других водителей.

Увидев ролик, власти Пхукета сочли такое поведение антирепутационным и объявили Дзугкоева в розыск.

Ранее в Приморье жесткое задержание байкера гаишниками попало на видео.

