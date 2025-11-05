Суд перенес слушание над бывшими полицейскими по делу о взятке от редактора Ura.ru

РИА: суд перенес заседание над экс-полицейским по делу о взятке от Аллаярова

В Екатеринбурге суд перенес перенес заседание по делу над бывшим начальником отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андреем Карповым, обвиняемым в получении взятки от редактора портала Ura.ru Дениса Аллаярова. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной стала неявка адвоката экс-правоохранителя.

«Рассмотрение уголовного дела в отсутствии защитника подсудимого невозможно, заседание переносится на 25 ноября», – огласила судья.

23 октября Верх-Исетский суд Екатеринбурга продлил арест Аллаярову на полгода. Аллаярову продлили меру пресечения по делу о передаче взятки родному дяде, бывшему начальнику отдела угрозыска Андрею Карпову. Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у родственника. Обвинение, как сообщалось, основывалось на словах дяди, который сам проходит обвиняемым по трем статьям УК.

За день до этого бывший полицейский заключил досудебное соглашение.

Ранее в Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных.