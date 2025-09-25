На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных

Экс-начальника отдела красноярской полиции осудили за взятки и торговлю данными
true
true
true
close
Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Бывшего начальника отдела уголовного розыска красноярской полиции осудили за торговлю служебной информацией. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Суд признал бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП №11 МУ МВД России «Красноярское» виновным в получении взятки в крупном размере.

Следствие установило, что в 2021–2022 годах сотрудник полиции передавал знакомому предпринимателю персональные данные ограниченного доступа о 598 физических лицах, содержащие сведения о судимостях и административных правонарушениях. Данные он получал через базы МВД, доступ к которым имел в связи с занимаемой должностью, и передавал их за незаконное денежное вознаграждение, которое составило 299 тысяч рублей, выплаченные частями по 500 рублей за каждого человека.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 598 тысяч рублей и конфискации полученной взятки. Кроме того, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами