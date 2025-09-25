В Красноярске экс-полицейский получил тюремный срок за продажу служебных данных

Бывшего начальника отдела уголовного розыска красноярской полиции осудили за торговлю служебной информацией. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Суд признал бывшего начальника отдела уголовного розыска ОП №11 МУ МВД России «Красноярское» виновным в получении взятки в крупном размере.

Следствие установило, что в 2021–2022 годах сотрудник полиции передавал знакомому предпринимателю персональные данные ограниченного доступа о 598 физических лицах, содержащие сведения о судимостях и административных правонарушениях. Данные он получал через базы МВД, доступ к которым имел в связи с занимаемой должностью, и передавал их за незаконное денежное вознаграждение, которое составило 299 тысяч рублей, выплаченные частями по 500 рублей за каждого человека.

Обвиняемый полностью признал вину. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 598 тысяч рублей и конфискации полученной взятки. Кроме того, ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее суд арестовал имущество экс-мэра Красноярска по делу о взятках на 180 млн.