В деле арестованного редактора Ura.ru Аллаярова появились новые подробности

Редактору Ura.ru Денису Аллаярову предъявили новое обвинение — размер взятки увеличился с 20 до 120 тысяч рублей. Об этом сообщило само издание, но официальных комментариев от силовиков пока нет.

Следствие считает, что Аллаяров мог покупать оперативные сводки у родного дяди — бывшего главы уголовного розыска оперативного пункта №10 Андрея Карпова.

Адвокаты Аллаярова утверждают, что на карты матери и жены Карпова действительно регулярно поступали деньги от журналистов другого известного екатеринбургского СМИ, то есть не Ura.ru. Отправителем средств, по словам юристов, выступал редактор раздела «Криминал», бывший работник пресс-службы ГУВД по Свердловской области.

Отмечается также, что Карпов пользовался банковской картой матери как своей собственной. Защита редактору Ura.ru усматривает в этом признаки сделки между надзорным ведомством и Карповым.

Как выяснили журналисты Ura.ru, своим родственникам Карпов признался, что его уговорили дать ложные показания в отношении Аллаярова в обмен на смягчение наказания в отношении него. Мужчину якобы заверили, что его племянник не пострадает — не будет взят под стражу и в итоге получит лишь условный срок.

Аллаяров считает, что его оговорили, чтобы следователи получили основания для проведения следственных действий в отношении Ura.ru.

В июне текущего года Аллаяров был арестован на два месяца. Адвокат журналиста заявил, что его подзащитному предъявлено обвинение в даче взятки в виде перевода 20 тысяч рублей своему дяде — бывшему начальнику отдела уголовного розыска полиции Екатеринбурга Карпову. В конце июля журналисту продлили арест. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что от Аллаярова потребовали отказаться от адвокатов и угрожали.