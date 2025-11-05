В России началась короткая рабочая неделя, которая продлится с 5 по 7 ноября включительно. Это следует из постановления правительства о переносе выходных дней в 2025 году.

Согласно документу, первые два дня недели стали выходными за счет переноса рабочего дня с понедельника на субботу, 1 ноября. Это было сделано для обеспечения непрерывного трехдневного отдыха в честь Дня народного единства.

День народного единства был учрежден в 2004 году и ежегодно отмечается в России 4 ноября. Праздник посвящен историческим событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем народного единства. Он отметил, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор. По словам президента, сегодня Россия сохраняет эти традиции, защищая свой суверенитет.

