Путин утвердил два новых праздника

Путин установил День коренных малочисленных народов и День языков народов России
Александр Казаков/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил два новых праздника. Соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.

30 апреля будет отмечаться День коренных малочисленных народов России, который установлен для сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов.

8 сентября станет Днем языков народов России, целью которого является сохранение и поддержка языков народов РФ.

4 ноября Путин заявил, что развитие этнокультурного многообразия является основой для взаимного согласия и уважения народов России.

За день до этого Путин присудил премию за вклад в укрепление народного единства российской нации. Решение о присуждении премии принято по рекомендации Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем народного единства.

