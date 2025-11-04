Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Путин в Кремле вручил госнаграды и поздравил россиян с Днем народного единства

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем народного единства. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Этот праздник учрежден в память о подвиге нашего народа, более четырех веков назад вставшего на защиту независимости Родины», — сказал глава государства.

Путин отметил, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор. По словам президента, сегодня Россия сохраняет эти традиции, защищая свой суверенитет.

Также российский лидер вручил в Кремле премии за укрепление народного единства российской нации 2023-2025 годов и государственные награды. Среди лауреатов премии числятся патриарх Кирилл, генеральный директор национального центра «Россия» Наталья Виртуозова, замдиректора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и другие.

День народного единства установлен в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Ополчение под началом нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского объединило представителей разных сословий и народов ради спасения государственности. Почему тема единения звучит особенно громко именно сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее патриарх Кирилл поздравил Путина с Днем народного единства.