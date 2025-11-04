В Курской области восстановили подачу электричества после удара ВСУ по подстанции

Хиншейтн: возобновлена подача электричества после атаки на подстанцию в Рыльске

Энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хиншейн в своем Telegram-канале.

По его словам, все куряне, которые остались без света из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию в Рыльске, подключены к электроснабжению.

Хинштейн выразил благодарность специалистам ПАО «Россети Центр» за профессионализм и оперативные действия в сложных условиях. Он отметил, что энергетики уже не раз доказывали свою самоотверженность и готовность выполнять долг в любых обстоятельствах.

Вечером 3 ноября ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, в результате чего более 16 тысяч человек остались без электроэнергии.

В тот же вечер украинский беспилотник нанес удар по подстанции в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате произошло возгорание предохранителей на трансформаторе. В связи с этим жители семи населенных пунктов оказались без света. Энергетики оперативно устранили проблему и восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Орле после атаки БПЛА оказалась повреждена ТЭЦ.