На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Курской области восстановили подачу электричества после удара ВСУ по подстанции

Хиншейтн: возобновлена подача электричества после атаки на подстанцию в Рыльске
true
true
true
close
Depositphotos

Энергетики восстановили подачу электричества в Рыльский, Кореневский и Глушковский районы Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хиншейн в своем Telegram-канале.

По его словам, все куряне, которые остались без света из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию в Рыльске, подключены к электроснабжению.

Хинштейн выразил благодарность специалистам ПАО «Россети Центр» за профессионализм и оперативные действия в сложных условиях. Он отметил, что энергетики уже не раз доказывали свою самоотверженность и готовность выполнять долг в любых обстоятельствах.

Вечером 3 ноября ВСУ атаковали подстанцию в Рыльске, в результате чего более 16 тысяч человек остались без электроэнергии.

В тот же вечер украинский беспилотник нанес удар по подстанции в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате произошло возгорание предохранителей на трансформаторе. В связи с этим жители семи населенных пунктов оказались без света. Энергетики оперативно устранили проблему и восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме. Обошлось без пострадавших.

Ранее в Орле после атаки БПЛА оказалась повреждена ТЭЦ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами