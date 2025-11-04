ВСУ атаковали еще одну подстанцию в Курской области

Хинштейн: на подстанции в слободе Белой произошел пожар после удара дрона ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Война нацистов с мирной энергетикой продолжается», — написал он.

Хинштейн уточнил, что дрон ВСУ атаковал подстанцию вечером 3 ноября. В результате удара БПЛА произошло возгорание предохранителей на трансформаторе. В связи с этим жители семи населенных пунктов оказались без света. Энергетики оперативно устранили проблему и восстановили подачу электроснабжения по резервной схеме. Пострадавших нет, сообщил губернатор.

Кроме того, на резервную схему подачи электричества переключили потребителей, пострадавших из-за удара по подстанции в Рыльске. По словам Хинштейна, работа по восстановлению света в населенных пунктах Рыльского, Кореневского и Глушковского районов продолжается.

Подстанция в городе Рыльск Курской области была атакована украинскими войсками вечером 3 ноября. В результате более 16 тысяч человек остались без электроэнергии.

Ранее в Орле после атаки БПЛА оказалась повреждена ТЭЦ.