Медведев раскрыл залог победы России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в поздравлении с Днем народного единства заявил, что в единстве всех граждан залог будущей победы России. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, наша сила, в этом залог нашей будущей победы. С Днем народного единства», — сказал политик.

Накануне Медведев выразил мнение о том, что сем больше западные страны потратят на поддержку Украины, тем больше территорий в конечном итоге вернется в состав России. Также зампред Совбеза заявил, что финансовая и военная поддержка со стороны Запада обернется «страшным концом истории для режима кровавых киевских клоунов».

В своем посте политик также назвал сумму, которую Запад потратил на Украину с начала специальной военной операции. По его словам, с 2022 года Киев получил от союзников полтриллиона евро.

Ранее Медведев иронически прокомментировал слова Зеленского об Украине в меню Путина.