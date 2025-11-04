В Госдуме предложили «зарплату» для родителя, воспитывающего детей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть введение «зарплаты» для одного из родителей, который занимается воспитанием детей. Об этом сообщает RT со ссылкой на его обращение к главе Минтруда Антону Котякову.

Депутат отметил важность последекретной поддержки родителей. Часто за ребенком нужно присматривать, пока ему не исполнится пять-шесть лет. Из-за этого одному из супругов иногда приходится уйти с работы, чтобы посвятить себя семье и детям.

По словам Милонова, в многодетных семьях такой ситуации не избежать, а это приводит в резкому снижению доходов семьи.

«Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — написал депутат в обращении.

В сентябре в Госдуме выступили против предложения об отцовском капитале для многодетных семей. Депутат Нина Останина заявила, что в нем нет необходимости, поскольку семейный капитал не должен делиться на отцовский и материнский.

