В Госдуме выступили против предложения об отцовском капитале

В России нет необходимости вводить «отцовский капитал» для многодетных семей, поскольку семейный капитал не должен делиться на отцовский и материнский. Об этом 360.ru заявила депутат Госдумы Нина Останина, комментируя соответствующее предложение, которое выдвинул председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

«Я против разделения на маткапитал отца и матери. Мы говорим о единой семье. Приоритет, конечно, у мамы, которая вынашивает и рожает ребенка», — подчеркнула Останина.

Она назвала это предложение «удивительным» и подчеркнула, что оно может принести больше вреда, чем пользы. Вместо этого депутат призвала повышать отцовский авторитет другими способами.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков до этого говорил, что Минтруд прорабатывает возможность модернизации маткапитала, поскольку необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка. Котяков добавил, что в настоящее время российским семьям необходима более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

Ранее в Госдуме предложили увеличить материнский капитал.