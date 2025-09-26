Стало известно, за что россияне платят детям

«Выберу.ру»: россияне в 2025 году платят детям почти вдвое больше, чем в 2024-м

Почти треть опрошенных россиян (32%) признались, что чаще всего платят детям за хорошие оценки в школе по итогам учебной четверти. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»). Там уточнили, что в 2025 году «средняя зарплата ребенка» выросла в полтора раза по сравнению с 2024 годом.

28% готовы давать дополнительные карманные деньги за работу по дому. 18% поощряют спортивные и творческие достижения детей, а 9% — хорошее поведение. При этом 7% родителей платят детям за то, что те гуляют с собакой или убирают лоток за кошкой. Столько же респондентов признались, что «зарплата» ребенка зависит от сезона и летом она выше, так как дети помогают на даче. 6% затруднились ответить на вопрос и признались, что дают деньги детям ситуативно, не привязывая «выплаты» к школьным достижениям или иным обязанностям.

Суммы, которые родители готовы платить детям, варьируются в зависимости от возраста. В среднем школьникам младших классов (6-10 лет) родители «выплачивают» около 1 тыс. рублей в месяц в 2025 году, детям среднего школьного возраста (11-14 лет) — примерно 1,8 тыс. рублей, а старшеклассникам (15-17 лет) — 3,5 тыс. рублей. Эти суммы в полтора раза больше, чем в 2024 году.

Самые щедрые родители проживают на Дальнем Востоке, там средняя «зарплата» детей за разного рода поручения составляет 4,3 тыс. рублей в месяц. В это же время меньше всего платят детям жители Урала — 1,2 тыс. рублей в месяц.

Дороже всего родители оценивают победу в конкурсах, за которую готовы платить в среднем до 3 тыс. рублей, далее идет уход за животными — 2,7 тыс. рублей и работа в огороде — 2,1 тыс. рублей. Меньше всего детям приносит мытье пола и посуды — всего 1,2 тыс. рублей в месяц, так как, по мнению родителей, подобного рода дела и так входят в обязанности ребенка.

Самыми щедрыми оказываются родители в возрасте от 30 до 40 лет, в то время как реже всего «покупают» помощь и заслуги своих детей респонденты в возрасте от 25 до 28 лет. При этом представители IT-сферы и креативных индустрий наиболее часто прибегают к материальному поощрению, а самый востребованный запрос у этой категории респондентов — погулять с собакой.

В опросе приняли участие 2,5 тыс. россиян.

