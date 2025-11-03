На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Число пострадавших во время землетрясения в Афганистане резко выросло

В Афганистане более 300 человек пострадали при землетрясении магнитудой 6,3
В Афганистане во время землетрясения свыше 300 человек получили ранения, еще 20 пострадавших спасти не смогли. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

Согласно данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в центральной части Афганистана. Магнитуда составила 6,3. Спасательные службы продолжают разбор завалов и уточняют число пострадавших.

Жители Душанбе также также ощутили сильные подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого находился в Афганистане. Землетрясение зафиксировали на территории Узбекистана и Таджикистана — сила подземных толчков в Сурхандарьинской области составила 5 баллов, в Ташкенте — 2-3 балла.

В Душанбе были сильные и долгие подземные толчки. Местные жители сообщили об этом в социальных сетях.

В ночь на 2 ноября два землетрясения произошли на территории Исмаиллинского района Азербайджана.

Первые подземные толчки зафиксировали в 2:50 по местному времени (1:50 мск). Их магнитуда составила 3,1. Через несколько часов произошло второе землетрясение магнитудой 3,4.

Ранее в Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания.

