Два землетрясения произошли в Азербайджане ночью

Два землетрясения произошли на территории Исмаиллинского района Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Центра сейсмологической службы при Национальной академии наук республики.
Первые подземные толчки зафиксировали в 2:50 по местному времени (1:50 мск). Их магнитуда составила 3,1.
«Очаг подземных толчков находился на глубине 4 км», — говорится в заявлении.
Через несколько часов произошло второе землетрясение магнитудой 3,4. Его очаг также залегал на глубине 4 км.
30 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщили, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10. Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.
Ранее в Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания.