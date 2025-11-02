Два землетрясения произошли в Азербайджане ночью

В центральной части Азербайджана произошли два землетрясения

Два землетрясения произошли на территории Исмаиллинского района Азербайджана. Об этом сообщается на сайте Центра сейсмологической службы при Национальной академии наук республики.

Первые подземные толчки зафиксировали в 2:50 по местному времени (1:50 мск). Их магнитуда составила 3,1.

«Очаг подземных толчков находился на глубине 4 км», — говорится в заявлении.

Через несколько часов произошло второе землетрясение магнитудой 3,4. Его очаг также залегал на глубине 4 км.

30 октября журналисты РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщили, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10. Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.

Ранее в Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания.