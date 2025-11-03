На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Землетрясение в Афганистане ощутили в Душанбе

В Душанбе ощущались толчки землетрясения с эпицентром в Афганистане
true
true
close
Depositphotos

Жители Душанбе ощутили сильные подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого находился в Афганистане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

По его данным, землетрясение зафиксировали на территории Узбекистана и Таджикистана — сила подземных толчков в Сурхандарьинской области составила 5 баллов, в Ташкенте — 2-3 балла.

В Душанбе были сильные и долгие подземные толчки. Местные жители сообщили об этом в социальных сетях.

Как заявили в центре, землетрясение магнитудой 6,8 произошло на территории Афганистана с эпицентром в провинции Саманган.

В ночь на 2 ноября два землетрясения произошли на территории Исмаиллинского района Азербайджана.

Первые подземные толчки зафиксировали в 2:50 по местному времени (1:50 мск). Их магнитуда составила 3,1. Через несколько часов произошло второе землетрясение магнитудой 3,4.

30 октября РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщило, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10. Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.

Ранее в Турции в результате землетрясения обрушились четыре здания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами