Землетрясение в Афганистане ощутили в Душанбе

В Душанбе ощущались толчки землетрясения с эпицентром в Афганистане

Жители Душанбе ощутили сильные подземные толчки от землетрясения, эпицентр которого находился в Афганистане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана.

По его данным, землетрясение зафиксировали на территории Узбекистана и Таджикистана — сила подземных толчков в Сурхандарьинской области составила 5 баллов, в Ташкенте — 2-3 балла.

В Душанбе были сильные и долгие подземные толчки. Местные жители сообщили об этом в социальных сетях.

Как заявили в центре, землетрясение магнитудой 6,8 произошло на территории Афганистана с эпицентром в провинции Саманган.

В ночь на 2 ноября два землетрясения произошли на территории Исмаиллинского района Азербайджана.

Первые подземные толчки зафиксировали в 2:50 по местному времени (1:50 мск). Их магнитуда составила 3,1. Через несколько часов произошло второе землетрясение магнитудой 3,4.

30 октября РИА Новости со ссылкой на специалистов Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук сообщило, что на Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10. Наибольшая опасность грозит населенным пунктам Петропавловск-Камчатский, Вилючинск и Елизово. По словам директора института Алексея Озерова, при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других инфраструктурных объектов.

