Жителей Камчатки предупредили о 10-балльных землетрясениях

ДВО РАН: на Камчатке могут произойти землетрясения магнитудой до 10
Shutterstock

На Камчатке могут произойти мощные землетрясения магнитудой до 10. Об этом предупредили специалисты Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), пишет РИА Новости.

По данным исследователей, наибольшая опасность грозит Петропавловску-Камчатскому, Елизово и Вилючинску. Директор института Алексей Озеров отметил, что при таких подземных толчках дополнительную угрозу представляет «разжижение грунтов», которое может привести к потере устойчивости зданий и других объектов инфраструктуры.

Ученый полагает, что снизить риски поможет переход к малоэтажному строительству (здания не должны быть выше двух-трех этажей) и проведение современных вибрационных тестов для оценки сейсмоустойчивости новых домов.

Озеров подчеркнул, что на Камчатке многие города застраиваются высотками с узкими проездами и минимальным количеством свободных зон. По мнению специалиста, такая планировка усложняет эвакуацию и не помогает уменьшить последствия возможных землетрясений.

На Камчатке за минувшие сутки зафиксировали 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. По данным краевого МЧС, подземные толчки в населенных пунктах не ощущались. Как пояснил член-корреспондент РАН, географ Аркадий Тишков, сейсмические события у берегов полуострова Камчатка связаны с афтершоками после предыдущего большого толчка, со сдвигом материковой части, изменением глубин и последовавшими цунами на Курилах и у Сахалина.

Ранее сейсмологи сообщили о подводном землетрясении в Тихом океане у Камчатки.

