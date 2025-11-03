Россиянам назвали главные признаки финансовых пирамид

Суть финансовой пирамиды заключается в активном привлечении инвесторов и начислении выплат новым вкладчикам за счет взносов предыдущих. Бесконечно так продолжаться не может, и в результате любая пирамида обречена на дефолт, из-за которого пострадает большинство инвесторов. Чтобы этого не произошло, важно научиться определять признаки сомнительных схем. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказал Александр Деренченко, менеджер по развитию бизнеса Управляющей компании ООО «Бореа групп».

«Один из ярких признаков финансовых пирамид — это обещание высокой доходности на уровне 30% годовых и даже больше. Например, есть отдельные краудлендинговые компании, которые обещают 30–40% годовых. При этом часто утверждается, что выплачивать будут чуть ли не со 100%-ной гарантией или «с минимальными рисками», что не может быть правдой, поскольку в сфере инвестиций не может быть гарантий как таковых, К тому же чем больше ожидаемая доходность, тем больше и риски потерь», — объяснил он.

По словам эксперта, показательный пример — это «Чара-банк», работавший в 1990-е годы.

«Вкладчикам предлагали самые высокие ставки по депозитам на тот момент. Компании удалось войти в доверие многим гражданам, поскольку это был банк, легально ведущий свой бизнес. Но фактически выплаты осуществлялись не за счет инвестиций, а за счет средств новых вкладчиков. В 1996 году пирамида потерпела крах, и десятки тысяч граждан так и не дождались своих денег», — сказал он.

Еще один признак — отсутствие лицензии на ведение бизнеса на территории РФ.

«Формально у компании могут быть разрешающие документы, но они выданы в других странах, например, на Кипре. При этом их руководители подчеркивают, что работают легально и имеют представительство в России. Хотя на самом деле инвестору это ничего не дает. Представительство может закрыться, и тогда вкладчику придется обращаться в суд другой стороны. Шансы вернуть деньги и защитить свои интересы в таком случае минимальны», — предупредил специалист.

Помимо прочего, у сомнительных компаний отсутствует не только лицензия, но и реальные активы на территории РФ — в первую очередь недвижимость.

«При этом они нередко арендуют дорогостоящие помещения, например, в Москва-Сити, подчеркивая свой высокий статус и якобы высокую надежность. На деле офисы снимаются в аренду, а собственной недвижимости либо нет, либо она находится на территории других стран и выглядит куда менее пафосно. Причем если лицензия и/или головная структура зарегистрированы в оффшорных зонах, это практически со 100%-ной вероятностью говорит о том, что вы имеете дело с пирамидой», — сказал он.

Важен и такой признак, как непрозрачность деятельности компании.

«Яркий пример — p2p сервис «Кэшбери». Организация не предоставляла финансовую отчетность и информацию о своей бизнес-модели. Вместо этого было много агрессивной рекламы с привлечением медийных персон и, конечно, обещание высокой доходности до фантастических 600% (!) годовых. К тому же он предлагал инвесторам привлекать новых участников и начислял им за это дополнительные бонусы наподобие реферальной программы», — рассказал специалист.

Нередко бывает и так, что компания делает выплаты, но с большими задержками в несколько недель. Такой признак говорит о кассовом разрыве в работе компании, у которой попросту нет денег для своевременного начисления средств. Это неоднократно проявлялось в работе QB Finance (QBF), против которой в 2021 году возбудили уголовное дело.

«Подчеркну, что QBF открылась в 2008 году, т.е. проработала более 10 лет. Это еще раз говорит о том, что сам факт длительного существования бизнеса на рынке не свидетельствует о его надежности», — отметил эксперт.

Некоторые легальные компании, работающие в России, также фактически используют некоторые методы финансовых пирамид. Это характерно, например, для отдельных застройщиков, которые выпускают облигации для погашения обязательств по предыдущим долгам. Причем эта цель выпуска официально прописана в документах и не меняется из года в год, что тоже вызывает большие опасения касательно стабильности компании и ее долга.

«Важно понимать, что описанные признаки не обязательно говорят о финансовой пирамиде. Но чем более ярко они проявляются, тем больше вероятность того, что вы имеете дело с сомнительной схемой. Поэтому инвесторам нужно тщательно изучить бизнес-модель компании, финансовую отчетность и другие документы и не поддаваться на рекламные обещания высокой доходности, тем более «с гарантией выплат», — сказал эксперт.

