Россиянам дали советы, как обезопасить инвестиции в цифровую валюту

Состоятельные люди часто выбирают криптовалюту в качестве средства для успешного инвестирования. Виртуальные деньги привлекают инвесторов потенциально высоким доходом, но вместе с этим несут серьезные риски. Хакерские атаки, мошеннические схемы, потеря доступа к активам — все это может привести к утрате вложений. Чтобы предотвратить негативные последствия, необходимо применять комплексный подход к безопасности и понимать ключевые угрозы, рассказал «Газете.Ru» директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.

По его словам, инвестирование в криптовалюту может приносить высокие доходы, но сопряжено с многочисленными рисками. В 2024 году, согласно данным Reuters, убытки от взломов криптовалютных платформ составили $2,2 млрд, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом. Одной из главных угроз для инвесторов остаются взломы бирж и платформ.

«Первое и главное правило — защита личных данных. Криптовалюта работает на принципах децентрализации, а значит, ответственность за сохранность средств лежит исключительно на владельце. В прошлом году инвесторы потеряли более $10 млрд. из-за различных криптовалютных мошенничеств и нарушений безопасности. Приватные ключи и сид-фразы нельзя хранить в облачных сервисах, пересылать через мессенджеры или записывать в электронных заметках. Оптимальный вариант — офлайн-хранение на бумажных носителях или специальных устройствах вроде аппаратных кошельков», — объяснил он.

Стоит быть осторожными при использовании публичных сетей Wi-Fi для проведения криптовалютных транзакций. Например, исследование Forbes показало, что 40% пользователей столкнулись с компрометацией данных при использовании общественного Wi-Fi. Это подчеркивает неотъемлемые опасности этих незащищенных сетей. Они могут стать мишенью для злоумышленников, что повышает риск утечки данных.

«Кроме того, механизмы принятия решений и поведение инвесторов на крипторынке можно проиллюстрировать с помощью явления FOMO (Fear of Missing Out), которое часто приводит к принятию поспешных решений. Согласно исследованиям, более 60% инвесторов подвергаются влиянию FOMO, делают рискованные вложения, что увеличивает вероятность потерь», — отметил эксперт.

Безопасность кошельков пользователей также во многом зависит от самих криптовалютных бирж. Крупные площадки инвестируют миллионы долларов в кибербезопасность, внедряя многофакторную аутентификацию, холодное хранение активов и механизмы страхования. К примеру, они хранят значительную часть средств клиентов в офлайн-кошельках, недоступных для хакеров. Кроме того, биржи создают специальные резервные фонды, такие как SAFU (Secure Asset Fund for Users), чтобы компенсировать потери пользователей в случае атак.

«Одним из наиболее эффективных способов защиты активов становится использование мультиподписей (multisig) — технологии, требующей одобрения нескольких ключей для совершения транзакции. Это снижает риск кражи средств, даже если один из ключей будет скомпрометирован. Платформы предлагают кастодиальные решения с мультиподписями, где ключи хранятся у нескольких независимых сторон», — подчеркнул Смирнов.

Дополнительным уровнем защиты становится мониторинг аномальных транзакций. Некоторые биржи и кошельки используют алгоритмы машинного обучения, которые автоматически блокируют подозрительные переводы и уведомляют владельца о потенциальной угрозе. Если пользователь переводит крупную сумму на неизвестный адрес, система может запросить дополнительное подтверждение или заморозить операцию до выяснения обстоятельств, резюмировал эксперт.

Ранее выяснилось, что российский бизнес вдвое увеличит траты на кибербезопасность.