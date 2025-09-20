На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Самарской области четыре человека погибли при атаке БПЛА

Федорищев: четыре человека погибли в Самарской области в результате атаки БПЛА
Telegram-канал «Роман Бусаргин»

Четыре человека погибли в Самарской области в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил в MAX губернатор региона Вячеслав Федорищев.

Чиновник назвал произошедшее невосполнимой потерей и принес свои соболезнования родным и близким жертв атаки.

Федорищев подчеркнул, что правительство Самарской области на связи с семьями погибших. Им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

Губернатор добавил, что один человек в результате атаки дронов пострадал.

Утром 20 сентября Федорищев сообщал, что дроны ВСУ ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Самарской области.

Губернатор также напомнил, что на территории региона действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения. Нарушение грозит штрафом до миллиона рублей.

Как сообщали в Минобороны РФ, российские силы противовоздушной обороны с 23.00 до 06.00 мск сбили 149 украинских БПЛА над регионами страны.

Ранее беспилотник ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области.

Атаки БПЛА на Россию
