На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жителей российского региона оштрафовали за съемку атак БПЛА

В Ростовской области двоих нарушителей оштрафовали за съемку атак ВСУ
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

В Ростовской области двоих нарушителей, которые снимали на видео атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их последствия, оштрафовали. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, пишет РИА Новости.

С 11 августа в регионе действует запрет на съемку беспилотных и ракетных атак, а также их последствий.

«Нарушители есть, двоих отфиксировали уже. Вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами», — сказал Слюсарь.

За публикацию видео с прилетами предусмотрен штраф от 3 до 400 тысяч рублей. Временный глава региона пояснил, что, выкладывая подобные видео в интернет, люди помогают вражеской разведке отслеживать ситуацию.

Этим летом член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что во всех российских регионах, которые подвергаются атакам, следует ввести штрафы за съемку беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Краснодарском крае загорелся лес после падения обломков беспилотника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами