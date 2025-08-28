Жителей российского региона оштрафовали за съемку атак БПЛА

В Ростовской области двоих нарушителей, которые снимали на видео атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и их последствия, оштрафовали. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь, пишет РИА Новости.

С 11 августа в регионе действует запрет на съемку беспилотных и ракетных атак, а также их последствий.

«Нарушители есть, двоих отфиксировали уже. Вынесены протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами», — сказал Слюсарь.

За публикацию видео с прилетами предусмотрен штраф от 3 до 400 тысяч рублей. Временный глава региона пояснил, что, выкладывая подобные видео в интернет, люди помогают вражеской разведке отслеживать ситуацию.

Этим летом член комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что во всех российских регионах, которые подвергаются атакам, следует ввести штрафы за съемку беспилотных летательных аппаратов.

