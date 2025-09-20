Беспилотники ВСУ атаковали объекты ТЭК в Самарской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины ударили по объектам топливно-энергетического комплекса Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, его цитирует пресс-служба администрации региона.

«Сегодня утром наш регион подвергся атаке беспилотников. Целями стали объекты топливно-энергетического комплекса. В настоящее время последствия ударов локализованы. Принимаются меры по дополнительному усилению антитеррористической защищённости объектов от потенциальных угроз», — написал глава Самарской области.

Федорищев также напомнил, что на территории региона действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА и последствий их применения. Нарушение грозит штрафом до миллиона рублей. Губернатор добавил, что на месте случившегося уже работает группа оперштаба.

В ночь на 20 сентября украинские дроны атаковали Саратов. Как писали СМИ, жители слышали не менее десяти взрывов. Власти сообщали, что в результате атаки беспилотника повреждены два многоквартирных дома. Пострадала местная жительница. На данный момент она находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее жителей российского региона оштрафовали за съемку атак БПЛА.