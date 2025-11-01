Губернатор Олег Мельниченко сообщил в своем Telegram-канале, что в Пензенской области ввели план «Ковер».
«Действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в публикации.
За несколько минут до этого Мельниченко заявил о введении плана «Ковер» над рядом районов региона.
В ночь на 1 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.
План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.
Ранее аэропорт Берлина приостановил работу из-за дрона.