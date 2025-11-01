Аэропорты Пензы и Саратова возобновили работу

Росавиация: в аэропортах Пензы и Саратова сняты ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в аэропортах Пензы и Саратова. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорты Пензы, Саратова. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 1 ноября ограничения ввели в аэропортах Пензы, Саратова и Самары.

Незадолго до этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в регионе ввели план «Ковер».

В ночь на 1 ноября временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Тамбова и Калуги.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

