Минобороны сообщило об уничтожении почти сотни дронов над Россией за ночь

В ночь на 1 ноября дежурные силы противовоздушной обороны сбили 98 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

По данным ведомства, атака продолжалась с 23:00 31 октября до 7:00 1 ноября. Наибольшее количество дронов — 45 — сбили над Белгородской областью. Кроме того, 12 беспилотников уничтожили над Самарской областью, 11 — над Московским регионом, из них шесть направлялись в сторону столицы.

Также по десять БПЛА сбили над Воронежской и Ростовской областями, четыре — над Тульской, по два — над Липецкой и Рязанской, и по одному — над Курской и Калужской областями.

Вечером 31 октября российские военные уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России. В министерстве обороны РФ уточнили, что 34 дрона силы ПВО ликвидировали над Белгородской областью, по два беспилотных летательных аппарата — над Воронежской областью и Крымом.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.