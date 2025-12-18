Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы в районе Колодезного, Обуховки и Григоровки в Харьковской области из-за потерь личного состава. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На данном участке восполнение потерь не покрывают потребности ВФУ — численность боевиков и ВВТ на позициях стабильно сокращается», — отметил он.

Марочко отметил, что за последние сутки российские военнослужащие нанесли ряд ударов по украинским позициям в перечисленных населенных пунктах. По его словам, была уничтожена единица техники, блиндаж и минометные расчеты.

До этого Марочко заявил, что под Харьковом зафиксировали увеличение числа иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что в регионе растет количество радиоперехватов с иностранной речью, преимущественно на польском и английском языках, и наиболее интенсивные эфиры фиксируются юго-восточнее Харькова. По его словам, также увеличилось число ложных переговоров, направленных на дезинформацию специалистов радиоэлектронной разведки.

Ранее стало известно о готовящемся наступлении Украины в Купянске силами наемников.