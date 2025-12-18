На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о проблемах ВСУ в Харьковской области

Марочко: ВСУ испытывают проблемы в Харьковской области из-за потерь
true
true
true
close
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы в районе Колодезного, Обуховки и Григоровки в Харьковской области из-за потерь личного состава. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На данном участке восполнение потерь не покрывают потребности ВФУ — численность боевиков и ВВТ на позициях стабильно сокращается», — отметил он.

Марочко отметил, что за последние сутки российские военнослужащие нанесли ряд ударов по украинским позициям в перечисленных населенных пунктах. По его словам, была уничтожена единица техники, блиндаж и минометные расчеты.

До этого Марочко заявил, что под Харьковом зафиксировали увеличение числа иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины.

Он отметил, что в регионе растет количество радиоперехватов с иностранной речью, преимущественно на польском и английском языках, и наиболее интенсивные эфиры фиксируются юго-восточнее Харькова. По его словам, также увеличилось число ложных переговоров, направленных на дезинформацию специалистов радиоэлектронной разведки.

Ранее стало известно о готовящемся наступлении Украины в Купянске силами наемников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Военком хочет знать: кому с 2026 года нужно уведомлять о переезде военкомат
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами