На Бали россиянин десять дней провел с гноем в легком, его спасли врачи из РФ

SHOT: на Бали врачи не заметили у туриста из РФ сдувшееся легкое
Shutterstock/FOTODOM

Российские медики спасли россиянина, который попал в больницу на Бали. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, россиянин по имени Сергей попал в аварию, после чего его госпитализировали в местную больницу. Как рассказали родственники, изначально ему назначили парацетамол, и только спустя десять дней сделали рентген, который показал, что у него «сдулось легкое» и наполнилось гноем.

«Для расправления легкого в больнице не было оборудования, а откачивать гной там почему-то просто отказались», – сообщается в публикации.

В результате мужчину направили в частную больницу, где медик сделал необходимые манипуляции, после чего турист стал дышать без помощи техники. Однако к этому моменту у него появилось несколько внутренних гнойников. Необходимого оборудования у медучреждения не оказалось.

Мужчину эвакуировали с Бали в Россию. Специалисты сделали все необходимое, Сергей выжил. Лечение в частной клинике обошлось ему в 2,9 миллиона рублей, эвакуация – 1,2 миллиона.

Ранее в Новгородской области врачи по ошибке удалили пенсионерке здоровую почку.

