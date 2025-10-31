В отношении блогера Лизы Миллер завели уголовное дело

Сотрудники следственного комитета РФ возбудили уголовное дело в отношении блогера Лизы Миллер (Баюты), ее подозревают в легализации средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным следствия, в 2020-2022 годах Батюта уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 130 млн рублей», — говорится в публикации.

По информации следователей, блогер легализовала часть суммы путем финансовых операций. В ближайшее время следователи СК РФ планируют заочно предъявить Миллер обвинение, а также объявить в розыск, поскольку блогер находится в другой стране.

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) у Лизы Миллер 6,3 млн подписчиков. По данным из открытых источников, блогер является владелицей салона красоты и сети клиник лазерной эпиляции.

31 октября Пресненский суд Москвы признал коуча Аяза Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества. Блогера приговорили к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн рублей.

В ходе следственных мероприятий было установлено, что Шабутдинов создал организованную преступную группу, а также координировал действия соучастников. Кроме того, как выяснили следователи, блогер обеспечивал размещение на подконтрольном ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах.

Ранее суд вынес приговор блогеру-коучу Сидоропуло.