Самарский губернатор пообещал быть вежливым после жесткого увольнения главы района

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. Такое заявление он сделал на оперативном совещании в правительстве, сообщает РИА Новости.

На совещании обсуждали обращения жителей к губернатору. Женщина из Тольятти пожаловалась на протекающую крышу в доме из-за ремонта. Замглавы Госжилинспекции региона Георгий Степанян заявил, что это не входит в обязанности его сотрудников.

«У меня есть еще дней десять, в которые я обещал себе, коллегам в правительстве, что я буду достаточно вежлив. В том числе, когда слушаю такие доклады [о том, что] месяц жителей затапливает. Поэтому, пожалуйста, доложите так, чтобы мы поняли, о чем идет речь, в чем была проблема, как она устранена», — сказал губернатор самарскому министру энергетики и ЖКХ Виталию Брижаню.

В середине октября Федорищев отправил в отставку главу Кинельского района Юрия Жидкова в ходе рабочей поездки. Во время инспекции губернатор резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Глава региона объяснил увольнение «пренебрежительным отношением к памяти героев», а Жидков назвал произошедшее недоразумением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

