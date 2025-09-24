Эксперты назвали наиболее близких к отставке российских губернаторов

Семь российских губернаторов могут перед выборами в 2026 году потерять свои посты. К такому выводу в очередном рейтинге глав регионов «Госсовет 2.0» пришли эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

По их мнению, под ротацию рискуют попасть губернаторы губернаторы Вологодской, Запорожской, Самарской, Ульяновской областей и руководители Дагестана, Северной Осетии, Хакасии. В самом уязвимом положении находится глава Дагестана Сергей Меликов. Его усугубляют возбужденные коррупционные уголовные дела и сложная ситуация с коммунальным хозяйством и безопасностью в республике.

Высокие шансы на скорую отставку также имеют губернатор Ульяновской области Алексей Русских и глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Кроме того, неблагополучны перспективы у губернаторов Вологодской, Самарской и Запорожской областей Георгия Филимонова, Вячеслава Федорищева и Евгения Балицкого, а также у руководителя Хакасии Валентина Коновалова.

18 сентября президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Козака от должности заместителя главы своей администрации.

Ранее в Кремле отказались комментировать кадровые перестановки в ФСБ.