Полиция задержала новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра в Париже

Французская полиция задержала пять новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра в Париже. Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что все подозреваемые были задержаны вечером 29 октября в разных местах в Парижском регионе.
В чем именно подозревают задержанных и связаны ли они с двумя подозреваемыми, которым в тот же день были предъявлены обвинения в непосредственном участии в ограблении Лувра, не уточняется.
Лувр подвергся нападению грабителей утром 19 октября. Злоумышленники проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений.
26 октября стало известно, что что полиция Франции задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра. Первого обнаружили в аэропорту Руасси, откуда он собирался вылететь в Алжир. Второго подозреваемого поймали в пригороде Парижа — департаменте Сена-Сен-Дени.
Ранее двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину.