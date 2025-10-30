На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Полиция задержала новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра в Париже

Пять человек задержаны во Франции по делу об ограблении Лувра
Benoit Tessier/Reuters

Французская полиция задержала пять новых подозреваемых по делу об ограблении Лувра в Париже. Об этом сообщило радио RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что все подозреваемые были задержаны вечером 29 октября в разных местах в Парижском регионе.

В чем именно подозревают задержанных и связаны ли они с двумя подозреваемыми, которым в тот же день были предъявлены обвинения в непосредственном участии в ограблении Лувра, не уточняется.

Лувр подвергся нападению грабителей утром 19 октября. Злоумышленники проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений.

26 октября стало известно, что что полиция Франции задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра. Первого обнаружили в аэропорту Руасси, откуда он собирался вылететь в Алжир. Второго подозреваемого поймали в пригороде Парижа — департаменте Сена-Сен-Дени.

Ранее двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину.

