Двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину. Трансляцию пресс-конференции с ее участием вел телеканал BFMTV.

«Двое подозреваемых признали свое участие в ограблении музея», — сказала Бекко.

До этого сообщалось, что полиция Франции задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра. Первого обнаружили в аэропорту Руасси, откуда он собирался вылететь в Алжир 26 октября, а днем ранее был задержан еще один подозреваемый. Его поймали в пригороде Парижа — департаменте Сена-Сен-Дени. Всего по делу об ограблении разыскиваются четверо подозреваемых. Оставшиеся ценности музея срочно переместили в хранилище Банка Франции.

Лувр подвергся нападению грабителей утром 19 октября. Злоумышленники проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений.

