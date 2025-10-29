На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали вину

Прокурор Парижа Бекко: подозреваемые в ограблении Лувра частично признали вину
true
true
true
close
Joan Carpenter Maccracken/Reuters

Прокурор Парижа Лор Бекко заявила, что двое задержанных по делу об ограблении Лувра частично признали свою вину. Трансляцию пресс-конференции с ее участием вел телеканал BFMTV.

«Двое подозреваемых признали свое участие в ограблении музея», — сказала Бекко.

До этого сообщалось, что полиция Франции задержала двух подозреваемых в ограблении Лувра. Первого обнаружили в аэропорту Руасси, откуда он собирался вылететь в Алжир 26 октября, а днем ранее был задержан еще один подозреваемый. Его поймали в пригороде Парижа — департаменте Сена-Сен-Дени. Всего по делу об ограблении разыскиваются четверо подозреваемых. Оставшиеся ценности музея срочно переместили в хранилище Банка Франции.

Лувр подвергся нападению грабителей утром 19 октября. Злоумышленники проникли в «Галерею Аполлона» и украли девять ювелирных украшений.

Ранее Дуров заявил, что выкупил бы украденные из Лувра драгоценности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами