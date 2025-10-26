Задержана половина грабителей Лувра. Охрана музея могла помочь им организовать кражу

Во Франции задержан второй подозреваемый в дерзком ограблении Лувра, в ходе которого были похищены драгоценности французских императриц на сумму €88 млн. Его арестовали в пригороде Парижа спустя несколько часов после задержания первого фигуранта дела, которого задержали в аэропорту при попытке улететь в Алжир. Всего по делу об ограблении разыскиваются четверо подозреваемых. Оставшиеся ценности музея срочно переместили в хранилище Банка Франции.

Во Франции 26 октября полиция задержала подозреваемого в ограблении Лувра — его обнаружили в аэропорту Руасси, откуда он собирался вылететь в Алжир. Накануне был задержан еще один подозреваемый, сообщает Le Figaro. По информации издания, его арестовали вечером 25 октября в пригороде Парижа — департаменте Сена-Сен-Дени.

Как уточняет Le Figaro, операцию провела бригада по борьбе с бандитизмом (BRB) при поддержке сотрудников пограничной полиции. Второго подозреваемого задержала парижская судебная полиция.

«Оба мужчины были взяты под стражу по обвинению в краже в составе организованной группы и участии в преступном сообществе», — пишет Le Figaro.

Отследить передвижения злоумышленников по Парижу и соседним департаментам удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения. Правоохранители изучили материалы как с общественных, так и с частных систем наблюдения. Следствие пытается установить местонахождение возможных сообщников: детективы выяснили, что сотрудники службы безопасности Лувра могли передать преступникам сведения об уязвимых участках музея , ведь ворам удалось ограбить Лувр всего за семь минут и уйти незамеченными. The Telegraph сообщает, что следователи изучают аудиозаписи и переписку охранников. Допрошено уже более двадцати человек.

Прокурор Парижа Лор Бекко позднее подтвердила, что двое подозреваемых были задержаны вечером 25 октября. При этом она осудила преждевременную утечку информации о задержаниях, и заявила, что разглашение сведений о ходе следствия может навредить поиску и поимке преступников.

Охрана драгоценностей

Ограбление Лувра произошло 19 октября. Неизвестные проникли в галерею Аполлона и за несколько минут похитили девять ювелирных изделий, в том числе тиары, серьги, ожерелья и броши из коллекции императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона, а также три украшения (колье, серьги и тиара), принадлежавшие королеве Марии-Амалии и голландской королеве Гортензии де Богарне.

Кроме того, злоумышленники похитили четыре предмета из собрания императрицы Евгении — две броши, бант для лифа и тиару. Ущерб от ограбления Лувра оценивается в €88 млн. Драгоценности до сих пор не найдены, сообщает Le Figaro.

Серия налетов во Франции: через сутки после кражи в Лувре ограблен еще один именитый музей Во Франции в ночь на 20 октября, спустя всего несколько часов после налета на Лувр... 22 октября 17:18

Накануне телекомпания RTL со ссылкой на источники сообщила, что 25 октября часть оставшихся ценностей из галереи Аполлона и других залов Лувра временно перевезли на хранение в Банк Франции. Какие именно предметы переданы — не уточняется. По данным радиостанции, среди них могли быть как драгоценности из галереи Аполлона, так и экспонаты из других коллекций. Представители Лувра и Банка Франции отказались от комментариев.

RTL отмечает, что ценности разместили в главном подземном хранилище Банка Франции, расположенном на глубине около 26 м. Там хранится до 90% золотого запаса страны. Передача музейных реликвий в банковское хранилище названа «исключительной мерой» — ранее туда уже помещались «Записные книжки» Леонардо да Винчи, стоимость которых оценивается более чем в €600 млн.

Волна ограблений во Франции

Ранее стало известно, что всего через несколько часов после ограбления Лувра в ночь с 19 на 20 октября был ограблен еще один музей — Дом просвещения Дени Дидро в городе Лангр. Le Figaro сообщает, что преступники взломали входную дверь и похитили коллекцию из почти 2 тыс. серебряных и золотых монет XVIII-XIX века. Газета указывает, что следствие считает, что ограбление было «тщательно спланировано». Дом-музей философа Дидро закрыт и помещен под усиленную охрану.

Кроме того, в начале сентября был ограблен Национальный музей Адриена Дюбуше в Лиможе. Налетчики вскрыли окна и похитили несколько экспонатов с выставки китайского фарфора. Ущерб оценили в €9,5 млн, похищенные экспонаты до сих пор не найдены.

19 октября двое грабителей проникли в Лувр через окно галереи Аполлона, воспользовавшись строительной лестницей с «корзиной», еще двое ждали их на скутере внизу. Воры взломали две витрины и похитили девять экспонатов — ювелирные изделия XIX века из коллекций Наполеона I, Наполеона III и их супруг. Ущерб от кражи оценивается в €87–88 млн.